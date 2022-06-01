Тюменец Владислав Осатюк победил в XIX Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия"
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменец Владислав Осатюк одержал победу в XIX Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия", сообщает информационный центр правительства региона.
Он представил проект школы ТРИЗ "Я из будущего" – это акселератор эффективных решений в сфере социально-экономических инноваций.
"Уверены, подобные практики применимы для любого региона страны. Надеемся, что информационная поддержка платформы "Россия – страна возможностей" позволит распространить наш опыт на всю Россию", – отметил победитель.
Награждение состоялось в рамках ПМЭФ-2022.