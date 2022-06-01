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Тюменский вуз вошел в консорциум в сфере геоинформационных технологий

Общество, 09:24 20 июня 2022

www.utmn.ru

Тюменский госуниверситет наряду с ведущими российскими университетами и федеральными государственными учреждениями, входящими в состав "большого Росреестра", вошел в состав образовательного консорциума по развитию образования в сфере геоинформационных технологий и системы пространственных данных.

Создание консорциума стало частью государственной программы "Национальная система пространственных данных", утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 декабря 2021 года для повышения эффективности использования, развития и управления территориями.

Как рассказала корреспонденту проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" ректор Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Надежда Камынина (МИИГАиК является оператором государственной программы), участники консорциума займутся опережающей подготовкой кадров для создания и развития национальной системы пространственных данных, в том числе единой цифровой платформы и картографической основы.

"Нет сомнений, что объединение возможностей и усилий сторон обеспечит не только опережающую подготовку кадров в области применения пространственных данных, но и намеченный нашим президентом переход на использование в России исключительно отечественных геоинформационных систем", - сказала она.

С 1 сентября 2022 года первые студенты начнут обучение.

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# вузы , геодезия , картография , ПМЭФ-2022

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