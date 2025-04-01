Отечественные детекторы дронов получили тюменские участники СВО

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Отечественные детекторы дронов получили тюменские участники специальной военной операции. "Булат- 4" — это сложные приборы, но в то же время – простые и компактные в использовании, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"На передовую детекторы доставила команда регионального отделения "Офицеров России" во главе с Александром Сукаченко. Сбор гуманитарного груза организовали и провели представители партии "Единая Россия", - уточнил глава региона.

По его словам, военнослужащие передали землякам слова благодарности. Ведь такие детекторы очень востребованы и важны в зоне спецоперации, поскольку чаще угроза исходит именно с воздуха: "А значит, эти устройства спасают жизни наших ребят. Мы продолжим и дальше помогать бойцам. Победа будет за нами!".