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В Тюменской области исследовали более пяти тыс. проб питьевой воды с начала года

Общество, 18:41 21 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более пяти тыс. проб питьевой воды исследовали в Тюменской области с начала года. 2 тыс. 394 – на санитарно-химические показатели, 3 тыс. 24 - микробиологические, 245 - паразитологические, 75 – радиологические, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Из них не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 21,5 процент, по микробиологическим показателям -1,2 процент. По паразитологическим и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам", - уточняется в сообщении.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению специалисты управления вынесли 15 постановлений об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 23,35 тыс. руб.

Отметим, что в Тюменской области 92,3 % населения обеспечено доброкачественной питьевой водой, которая отвечает требованиям безопасности.

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# качество воды , Управление Роспотребнадзора

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