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В Тюмени водитель оплатит 7,5 тысяч рублей штрафа за пересечение двойной сплошной

Происшествия, 19:37 21 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

7,5 тыс. рублей штрафа оплатит водитель, которые пересек двойную сплошную линию разметки на Червишевском тракте Тюмени. Также он совершил обгон с выездом на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Нарушение зафиксировал один из автомобилистов и разместил видео в социальных сетях.

Водитель BMW пояснил, что он торопился на учебу.

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# ГИБДД по Тюменской области

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