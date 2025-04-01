В Тюмени водитель оплатит 7,5 тысяч рублей штрафа за пересечение двойной сплошной

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

7,5 тыс. рублей штрафа оплатит водитель, которые пересек двойную сплошную линию разметки на Червишевском тракте Тюмени. Также он совершил обгон с выездом на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Нарушение зафиксировал один из автомобилистов и разместил видео в социальных сетях.

Водитель BMW пояснил, что он торопился на учебу.