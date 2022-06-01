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Инвестиции в экономику Тюменской области по итогам ПМЭФ-2022 составят 37 миллиардов рублей

Экономика, 23:09 17 июня 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

37 млрд рублей поступят в экономику Тюменской области по итогам XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

"ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Общая сумма инвестиций, которые пополнят экономику региона, составила около 37 миллиардов рублей. Создавать максимально комфортные условия для развития экономики - лучший ответ на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну", - отметил глава субъекта.

Напомним, по итогам форума подписан меморандум о намерениях с Республикой Арменией. Тюменская область на пятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

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# ПМЭФ-2022 , экономическое развитие

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