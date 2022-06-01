В России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес

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Власти России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума.

Президент поручил правительству в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса, сообщает ТАСС.

Путин поручил навсегода отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.