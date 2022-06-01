  • 17 июня 202217.06.2022пятница
  • USD56,8691
    EUR58,9568
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес

Политика, 19:04 17 июня 2022

forumspb2022.tassphoto.com

Далее в сюжете Владимир Путин назвал спецоперацию России на Украине решением суверенной страны

Власти России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума.

Президент поручил правительству в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса, сообщает ТАСС.

Путин поручил навсегода отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , Владимир Путин , ПМЭФ-2022

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 17.06.2022Сферы, определяющие качество жизни, должны быть нацелены на запросы семей с детьми
19:27 17.06.2022Владимир Путин назвал спецоперацию России на Украине решением суверенной страны
19:04 17.06.2022В России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес
18:43 17.06.2022Доступность долгосрочных кредитов в экономике важно сохранять, считает Владимир Путин