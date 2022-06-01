  • 17 июня 202217.06.2022пятница
  • USD56,8691
    EUR58,9568
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Путин: европейские политики своими руками нанесли урон своей экономике

Политика, 18:42 17 июня 2022

forumspb2022.tassphoto.com

Далее в сюжете Доступность долгосрочных кредитов в экономике важно сохранять, считает Владимир Путин

Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.

"Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками", - приводит слова президента РИА Новости.

"Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива", - добавил Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , Европа , США , экономика

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 17.06.2022Сферы, определяющие качество жизни, должны быть нацелены на запросы семей с детьми
19:27 17.06.2022Владимир Путин назвал спецоперацию России на Украине решением суверенной страны
19:04 17.06.2022В России продолжат снижать административную нагрузку на бизнес
18:43 17.06.2022Доступность долгосрочных кредитов в экономике важно сохранять, считает Владимир Путин