Путин: европейские политики своими руками нанесли урон своей экономике

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Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.

"Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками", - приводит слова президента РИА Новости.

"Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива", - добавил Путин.