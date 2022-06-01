Владимир Путин объяснил повышение ключевой ставки в России

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Высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но она позволила сохранить сбережения граждан в российских банках, сказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.

Он констатировал, что инфляция в России пока находится на двузначных отметках. "Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс", - цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что граждане вернули значительный объем денег в банки под высокий процент.

"И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую идет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем, прежде всего, на малообеспеченных граждан", - добавил президент.