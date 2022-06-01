Бывшую базу отдыха Тюменского госуниверситета "Солнышко" в Краснодарском крае выставят на торги

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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‍Бывшую базу отдыха Тюменского госуниверситета "Солнышко" в Краснодарском крае на курорте Шепси в Туапсинском районе выставят на торги.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Среди имущественных комплексов, которые мы реализуем на торгах, есть много объектов культурного наследия. Например, в этом году только в Москве мы планируем реализовать флигель усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной, усадьбу Поливанова в Денежном переулке недалеко от здания МИД, здание комбината газеты "Правда" — это памятник эпохи конструктивизма. Среди наиболее ярких объектов в Московской области — готический замок конца XIX века на Рублево-Успенском шоссе и комплекс бывшего санатория ТАСС в городе Пушкино. Есть интересный объект в Краснодарском крае — бывшая база отдыха Тюменского госуниверситета "Солнышко" на курорте Шепси в Туапсинском районе", - сказал он.

Филиппов отменил, что многие из этих памятников находятся в заброшенном, а иногда и в предаварийном состоянии, поэтому нужно выявить объекты и отдать их инвестору со всеми охранными обязательствами, пока они не будут потеряны безвозвратно.

Компания ДОМ.РФ, являясь единым институтом развития в жилищной сфере, ведет постоянную работу по вовлечению в оборот неэффективно используемых федеральных земель и объектов, которая направлена на развитие жилищного строительства. Помимо реализации на аукционах, заброшенные земельные участки передаются регионам под социальную и транспортную инфраструктуру. Кроме того, компания развивает рынок цивилизованной аренды и реализует собственные девелоперские проекты.