Тюменское инвестагентство и РК-Инвестиции займутся продвижением приоритетных проектов

| Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" | Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

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Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов и директор Фонда содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" Александр Шатиров подписали соглашение о продвижении приоритетных проектов на площадке ПМЭФ-2022, сообщает пресс-служба тюменского инвестагентства.

Стороны будут взаимодействовать в реализации инвестиционных и бизнес проектов на внутреннем и внешнем рынках, которые реализуются в Тюменской области, а также с целью развития Инвестиционного портала регионов России.

Инвестагентство примет участие в презентации инвестиционного потенциала региона в рамках площадки "Инвестируй в Россию" на Российском инвестиционном форуме в Сочи, на ПМЭФ и других, которые организует "РК-Инвестиции".