Владимир Якушев: На Урале есть хорошие проекты по импортозамещению строительных материалов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Уральском федеральном округе есть очень хорошие проекты по замещению тех строительных материалов, которые раньше завозились из-за рубежа. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Петербургского международного экономического форму заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Есть, по его словам, неплохие проекты, которые работали и работают с периода 2014 года, когда Россия попала под первые санкции.

"Сегодня, когда принято уже несколько пакетов ограничений, на Урале есть проекты по импортозамещению в высокой степени готовности, - подчеркнул Владимир Якушев. – По разным причинам эти проекты лежали в столе. Вот наступило время, когда их надо достать и реализовать, причем сделать это можно достаточно быстро".

Некоторые проекты, по словам полпреда, потребуют времени, дополнительных инвестиций и возможно проведения дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Где-то мы сейчас выстраиваем новые логистические цепочки, изыскиваем иные возможности, но мы понимаем, что нужно попытаться все это производить на нашей территории", - отметил он.