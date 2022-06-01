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Тюменская область стала частью межрегионального кластера "Большой Урал"

Губернатор, 14:15 17 июня 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменская область вошла в состав межрегионального кластера "Большой Урал". Развивать его будут также Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Челябинская области.

Соответствующее соглашение с Ростуризмом подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Масштабный проект "Большой Урал" направлен на развитие туристической инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов. Мы связаны туристическими потоками. Тюменскую область в 2021 году посетили более 1,1 миллиона гостей из регионов Большого Урала. В свою очередь, тюменцы тоже любят отдыхать на гостеприимной уральской земле", - сказал Александр Моор.

Глава региона добавил, что внутренний туризм - важная и перспективная отрасль российской экономики. Индустрия гостеприимства обеспечивает работой тысячи земляков. Главная цель сотрудничества - дать людям больше возможностей для путешествий, полноценного, интересного и активного отдыха.

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# Александр Моор , ПМЭФ-2022 , туризм

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