Льготная ипотека в России будет действовать до конца 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Срок действия льготной ипотеки, несмотря на снижение ставки, будет прежним до конца текущего года, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума.

"Срок действия остаётся прежним до конца текущего года, это значит, что те граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны воспользоваться до конца этого года", - цитируют президента России РИА "Новости".