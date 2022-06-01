Доступность долгосрочных кредитов в экономике важно сохранять, считает Владимир Путин

| Фото: forumspb2022.tassphoto.com | Фото: forumspb2022.tassphoto.com

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Важно сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, сообщают РИА "Новости".

По словам президента, максимальные суммы кредитов тоже сохраняются - 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей - для остальных субъектов федерации.

"Добавлю, нам важно в целом улучшать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредитов для экономики", - сказал Владимир Путин.