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Газпромбанк стал партнером крупнейшего промышленного технопарка России в Тюмени

Общество, 18:55 17 июня 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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Мега-проект создания в Тюмени крупнейшего промышленного Технопарка России поддержит Газпромбанк, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Он стал партнером международного архитектурного конкурса ДСК500. И проектов развития промышленной инфраструктуры региона.

Соглашение о сотрудничестве на Петербугском международном экономическом форуме подписали генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Владимир Бусько.

Видео Инвестиционного агентства Тюменской области.

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# Газпромбанк , ПМЭФ-2022

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