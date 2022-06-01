Владимир Путин назвал спецоперацию России на Украине решением суверенной страны

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Специальная военная операция России на Украине - это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - цитирует главу государства ТАСС.

Все задачи специальной военной операции будут решены, залогом тому - мужество и героизм воинов, консолидация общества.

Российские воины отстаивают право РФ на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.