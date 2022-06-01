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У 500 предприятий Тюменской области есть потенциал в сфере импортозамещения, считает Александр Моор

Губернатор, 19:30 17 июня 2022

t-l.ru

Порядка 500 предприятий Тюменской области имеют потенциал в сфере импортозамещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня стоит задача по тем позициям, где есть экономическая целесообразность и потенциал Российской Федерации производить собственную продукцию. Нужно к этому процессу подходить очень прагматично и здраво. Нет задачи полностью заместить импортную продукцию. Это не нужно и нецелесообразно, но совершенно точно есть направления, по которым мы можем быть эффективными", - отметил глава субъекта.

Специфика Тюменской области - нефтегазовый сервис. В регионе расположены основные исследовательские, научно-технические центры нефтегазовых компаний. Для объединения возможностей создан Нефтегазовый кластер. Предприятия готовы заключать с заказчиками долгосрочные отношения, формируя для них технологический заказ.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, с 2014 года предприятия региона заместили более 100 позиций.

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# Александр Моор , импортозамещение , ПМЭФ-2022

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