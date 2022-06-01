Владимир Путин призвал крупный бизнес инвестировать внутри страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Инвестировать внутри страны призвал российские компании президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

"Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, хочу это еще раз подчеркнуть", - обратился к бизнесу президент.

По его словам, именно так высоко понимали свою миссию в прошлые века предприниматели и купцы Российской империи. По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь своё будущее и будущее своих детей с Родиной, отметил Владимир Путин.