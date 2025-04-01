11 млн сеянцев хвойных деревьев посадят в лесах Тюменской области весной

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

11 млн сеянцев хвойных деревьев посадят в лесах Тюменской области весной. Из этого объема – более 4 млн с закрытой корневой системой, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего в регионе отвели под создание искусственных лесных насаждений более двух тыс. га. Еще на пяти тыс. га – леса восстановятся естественным способом. На площади 518 га специалисты выполнят работы по восполнению лесных ресурсов, которые утрачены при создании линейных объектов и добыче полезных ископаемых.

Отметим, весной по посадку хвойных саженцев запланировали 1,3 тыс. га. Для этого нужна теплая погода.