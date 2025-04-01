Владимир Путин: работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание

| Фото: скриншот видео t.me/news_kremlin | Фото: скриншот видео t.me/news_kremlin

Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Чествование проходит в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", который состоялся в День местного самоуправления.

"Предстоящий обмен опытом, лучшими практиками внесёт свой вклад в повышение качества жизни наших граждан, в достижение национальных целей развития страны. Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и подчеркну – важнейшая для государства, для нашего общества миссия", - сказал президент России.

Форум при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления объединил представителей муниципалитетов из всех регионов Российской Федерации.

На мероприятии работает делегация Тюменской области, в которую вошли главы муниципальных образований, председатели дум, ее возглавляет заместитель губернатора Эдуард Бакиев.