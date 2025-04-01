  • 22 апреля 202522.04.2025вторник
  • USD80,7597
    EUR93,6714
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Владимир Путин: работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание

Общество, 19:06 21 апреля 2025

скриншот видео t.me/news_kremlin | Фото: скриншот видео t.me/news_kremlin

Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Чествование проходит в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", который состоялся в День местного самоуправления.

"Предстоящий обмен опытом, лучшими практиками внесёт свой вклад в повышение качества жизни наших граждан, в достижение национальных целей развития страны. Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и подчеркну – важнейшая для государства, для нашего общества миссия", - сказал президент России.

Форум при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления объединил представителей муниципалитетов из всех регионов Российской Федерации.

На мероприятии работает делегация Тюменской области, в которую вошли главы муниципальных образований, председатели дум, ее возглавляет заместитель губернатора Эдуард Бакиев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , День местного самоуправления в России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 21.04.2025Владимир Путин: работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание
18:52 21.04.2025Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Тюмени
18:41 21.04.2025В Тюменской области исследовали более пяти тыс. проб питьевой воды с начала года
18:29 21.04.202511 млн сеянцев хвойных деревьев посадят в лесах Тюменской области весной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора