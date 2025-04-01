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Тюменская незрячая теннисистка завоевала серебро на чемпионате России

Спорт, 19:14 21 апреля 2025

t.me/dfksdo72 | Фото: t.me/dfksdo72

Второе место и серебряную медаль завоевала спортсменка Ирина Воронина из Тюменской области на чемпионате России по спорту слепых в Пермском крае.

Она немного уступила лидеру соревнований по настольному теннису, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Борьба за награды состязаний была очень серьезная – в нее вступили 136 спортсмена из 30 регионов страны.

Отметим, что по результатам чемпионата сформируют сборную страны по спорту слепых в дисциплине "Настольный теннис". Три из 12 мест займут тюменцы – Ирина Воронина, Екатерина Кондратьева и Александр Завьялов.

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# настольный теннис

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