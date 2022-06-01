Проверить информацию на достоверность смогут жители Тюменской области помощью сервиса "Лапша"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый фактчекинговый сервис "Лапша", с помощью которого жители Тюменской области смогут проверить информацию на правдивость, запустили в России. Об этом заявил генеральный директор "Диалога" Владимир Табак на ПМЭФ-2022, сообщает издание ТАСС.

"Мы понимаем, что фейки довольно сильно влияют на разные сферы жизни. Провели социологическое исследование – более 90 процентов людей хотят участвовать в процессе выявления и маркировки фейков, готовы выступать авторами процесса. В связи с этим мы запускаем фактчекинговый сервис "Лапша", у которого также будут приложения внутри российских соцсетей, с помощью которого можно будет отправить информацию на верификацию", — рассказал Владимир Табак на сессии ПМЭФ "Fake news в эпоху глобализации".

Сервис включит не только информационный сайт с ключевой функцией отправки информации на проверку, но и чат-бот, медиамониторинг, партнерство с интернет-площадками в рамках меморандума о противодействии фейкам, базу фейков и образовательный контент по цифровой грамотности.

Отметим, в Тюменской области для борьбы с ложной информацией функционируют каналы оперативного штаба в Telegram и Viber, проводятся прямые эфиры с экспертами в различных сферах и представителями органов власти, а также осуществляются антифейковые акции.