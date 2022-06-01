Роспотребнадзор предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выявило случаи со звонками мошенников гражданам от имени ведомства с просьбой перевести деньги больнице и управлению.

"Неизвестные лица представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в частности, заместителем руководителя управления и предлагают перечислить денежные средства для оказания материальной помощи больнице и управлению с указанием номера карты", - сообщает пресс-служба ведомства.

При поступлении подобных звонков Роспотребнадзор рекомендует не исполнять просьбы, незамедлительно уведомлять правоохранительные органы, а также информировать управление Роспотребнадзора по Тюменской области, заполнив форму "Обращение" на официальном сайте управления 72.rospotrebnadzor.ru или лично.