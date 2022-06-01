Пьяный житель Тюменского района выстрелил в односельчанина из-за обиды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летний житель Тюменского района пытался застрелить из ружья двух односельчан. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, 19 июня 2022 года ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с молодым человеком 1998 г.р. в с. Горьковка Тюменского района. После конфликта и драки мужчина решил отомстить обидчикам. Злоумышленник взял из дома охотничье ружье, вернулся и два раза выстрелил в двух односельчан. В результате пострадал 24-летний молодой человек. Его с огнестрельным ранением живота госпитализировали в медучреждение Тюмени. Потерпевшему оказывают необходимую помощь. После преступления обвиняемый избавился от ружья. Орудие преступления обнаружили в котловане недалеко от дома, где проживает злоумышленник.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Следователи изъяли охотничье ружье и гильзы, осмотрели места происшествия, допросили очевидцев и свидетелей преступления. Расследование уголовного дела продолжается.