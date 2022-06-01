Спикер Тюменской облдумы Корепанов прокомментировал поправки к бюджету региона на 2022 год

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Депутаты Тюменской областной думы приняли поправки к бюджету области на 2022 год, с дефицитом 90 млрд рублей, что является рекордными за последние несколько лет.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя это решение, заявил, что депутатов не смущает такой дефицит. "Правительство области не сомневается, что нам не придется влезать в долги. Те остатки, которые имеются и процесс исполнения бюджета показывает, что мы с этим дефицитом справимся", - пояснил он.

В целом доходы областного бюджета на 2022 год увеличиваются на более чем 29 млрд рублей или на 15%.

Расходы областного бюджета на 2022 год увеличиваются на 82 млрд рублей или на 35,2%. Увеличение объемов финансирования наблюдается по большинству разделов расходов областного бюджета.

Борис Олейник