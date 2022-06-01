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Резидент Тюменского технопарка решает проблемы мерзлых грунтов

Экономика, 10:59 27 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Проблемы разработки мерзлых грунтов решает новый резидент Тюменского технопарка АО "Строительно-монтажная фирма "Гидравлик".

Сегодня разработка мерзлых грунтов, по словам руководителя компании Антона Поливцева, серьезная проблема для нефтесервисных, строительных организаций, предприятий ЖКХ и других структур, т. к. требует серьёзной технической оснащенности, временных и кадровых затрат.

"Наше решение позволит избежать применения тяжелой землеройной техники - в основе гидравлической станции для прогрева грунта "WARMER" лежит физический процесс контактной теплопередачи, - пояснил он. - Разогретый в дизельном котле теплоноситель циркулирует при помощи встроенного насоса, позволяя произвести как поверхностный, так и глубинный прогрев грунта".

АО "Строительно-монтажная фирма "Гидравлик" защитил статус резидент бизнес-инкубатора на заседание Экспертного совета технопарка. Всего на заседании экспертного совета было рассмотрено восемь проектов.

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# бизнес-инкубатор

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