Резидент Тюменского технопарка решает проблемы мерзлых грунтов
Проблемы разработки мерзлых грунтов решает новый резидент Тюменского технопарка АО "Строительно-монтажная фирма "Гидравлик".
Сегодня разработка мерзлых грунтов, по словам руководителя компании Антона Поливцева, серьезная проблема для нефтесервисных, строительных организаций, предприятий ЖКХ и других структур, т. к. требует серьёзной технической оснащенности, временных и кадровых затрат.
"Наше решение позволит избежать применения тяжелой землеройной техники - в основе гидравлической станции для прогрева грунта "WARMER" лежит физический процесс контактной теплопередачи, - пояснил он. - Разогретый в дизельном котле теплоноситель циркулирует при помощи встроенного насоса, позволяя произвести как поверхностный, так и глубинный прогрев грунта".
АО "Строительно-монтажная фирма "Гидравлик" защитил статус резидент бизнес-инкубатора на заседание Экспертного совета технопарка. Всего на заседании экспертного совета было рассмотрено восемь проектов.