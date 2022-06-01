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Владимир Якушев поздравил молодежь УФО с праздником

Политика, 10:26 27 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Молодость – прекрасное время. Время, когда каждый определяет свой жизненный путь, обретает друзей, встречает первую любовь.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, поздравляя с Днем молодежи жителей округа.

По его словам, сегодня молодёжь – главный двигатель развития страны и ее регионов.

"Мы гордимся уральской молодёжью. Вашими талантами, инициативами, успехами и достижениями в науке, в искусстве, спорте. Уральское мужество, верность долгу сейчас подтверждают ваши сверстники на Донбассе. Это и военнослужащие, и медики, и волонтёры. Они, как и вы, хотят благополучия для своей семьи, своих близких, своей страны. И делают всё возможное для этого!", - подчеркнул полпред.

Перед молодыми людьми открыты все пути. А задача старшего поколения – помочь найти им своё призвание. Для этого есть много интересных проектов и площадок, где можно проявить себя, свои лидерские качества и творческие способности.

"Дорогие друзья! Дерзайте! Пробуйте новое! Настойчиво добивайтесь поставленных целей! И не останавливайтесь на достигнутом!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День молодежи

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