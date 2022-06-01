Туристам предлагают увлекательную экскурсию по Ишиму с помощью табличек с QR-кодами

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Гости Ишима смогут прогуляться по городу и узнать об историях, которые хранят старые названия улиц. Их расскажут установленные на 28 старинных зданиях города таблички и информационные доски с QR-кодами. Для этого нужно навести на него смартфон, посмотреть фото- и видеоматериалы, послушать рассказ экскурсовода.

Об этом рассказала представитель центра реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица" Юлия Шестакова.

"Память ишимских улиц" - первый проект центра, который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив в 2021 году в размере 451 тыс. 786 рублей и продлится до сентября текущего года. Последнюю табличку торжественно открыли в июне в рамках Ершовских дней и празднования 240-летия Ишима на музее имени великого сказочника, бывшем здании женской гимназии.

Для размещения контента, который увидит турист после считывания телефоном QR -кода с табличек, музейщики выбрали соцсеть ВКонтакте, потому что там есть возможность редактирования информации.

"Таблички и доски размещены, но работа продолжается. Постоянно обновляется содержание статей, стараемся преподносить знания публике интересно и содержательно", - отметила эксперт.

Юлия Шестакова считает, что в век глобализации людям иногда некогда отдышаться, не говоря уже о походе в музей или в другое культурное учреждение. Поэтому многие дети, а зачастую и взрослые, не знают историю родного города. Она уверена, что предложенный проектом формат будет востребован. Об этом говорит множество положительных отзывов от горожан и гостей города.

"Доходило до смешного: крепили табличку к историческому зданию бывшей тюрьмы, в которой сейчас расположен жилой дом, подходили ребятишки, читали и спрашивали, неужели здесь и вправду была тюрьма. Удручает, что дети не знают даже историю здания, расположенного в центре города", - посетовала специалист.

Именно поэтому для реализации проекта были привлечены дети и подростки от 10 до 15 лет из группы особого внимания. Чтобы всколыхнуть в душе ребят интерес к истории родного края. Специалист отметила, что дети до и после участия в проекте – это уже разные дети. Потому что в процессе изучения удалось их увлечь, юные краеведы анализировали информацию, сравнивали, что есть в их родном Ишиме, чего нет в других городах, решали, о чем необходимо рассказать в первую очередь, а что может подождать.

"Проект подходит к концу, но мы его однозначно продолжим, сейчас работаем в этом направлении. Планируем пригласить к участию студентов и продолжить возвращать память об ишимских улицах", - подчеркнула Юлия Шестакова.

Краевед отметила, что на данный момент прошло 15 организованных экскурсий в рамках проекта, всего за лето их пройдет более 50. Главными участниками исторических экскурсов станут группы детей из пришкольных лагерей.

Инна Кондрашкина