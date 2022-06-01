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Тюменцы могут подать заявку на конкурс "Цех"

Общество, 19:25 26 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Творческих тюменцев пригласили поучаствовать в конкурсе проектов "Цех" на фестивале "Лови волну", который проходит на набережной Туры 26 июня. Событие приурочено ко Дню молодежи.

"У конкурса есть три направления: поддержка творческих проектов, инициатив направления визуального искусства, проектов, направленных на поездки, обучение и гастроли. У каждого раздела свой бюджет. Прием заявок продлится по 1 августа. 5-6 августа у нас будет защита. Лучшие проекты получат поддержку и будут реализованы на площадках "Космоса" и "Конторы пароходства", – рассказала куратор конкурса "Цех", сотрудник МТЦ "Космос" Ольга Городиская.

Принять участие в грантовом конкурсе может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Победители получат до 300 тыс. рублей на реализацию творческих инициатив. 200 тыс. рублей организаторы могут выделить на создание визуального искусства, 100 тыс. рублей - на организацию образования, гастроли и биеннале.

В шатре за парковкой на набережной прошла настольная игра, благодаря которой тюменцы поняли, как оформить проект, написать отчет.

Грантовый конкурс "Цех" – это проект молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова

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# конкурс ЦЕХ , Контора пароходства , МТЦ Космос

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