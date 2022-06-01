Именем Леонида Шарохи назвали вышку сотовой связи в Голышмановском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имя знаменитого земляка Леонида Шарохи присвоили базовой станции связи компании "Ростелеком" в д. Земляной Голышмановского района 25 июня. Событие приурочили к VI Шарохинскому фестивалю.

Компания построила станцию в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства. На мачте высотой 20 метров монтажники установили оборудование, которое обеспечивает земляновцев мобильным интернетом и сотовой связью самых современных стандартов.

По словам директора сервисного центра Вячеслава Брезгина, называть базовые станции сотовой связи именами известных людей стало доброй традицией. К примеру, в апреле в деревне Борисовка Ишимского района станции присвоили имя известного русского композитора Александра Алябьева.

"В Тюменской области компания построила более 2 тысяч километров оптических сетей, организуя цифровую инфраструктуру для проекта по устранению цифрового неравенства. Проведенная работа позволяет сократить срок исполнения и других федеральных программ: интернет приходит в села и деревни, в том числе по уже построенным линиям. В 2021 году мы установили и запустили в эфир базовые станции связи в пяти селах и деревнях Голышмановского и Ишимского районов", - рассказал Брезгин.

Вышки подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, добавил он, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости.

Символичность присвоения имени Леонида Шарохи базовой станции в Земляной отметил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"Современные технологии на селе нужны, но они невозможны без качественной сотовой связи. То, что вышка получила имя – это здорово. Русская культура везде – она многонациональна. И в Земляной, где проживает самое активное сообщество казахов, где казах строит русскую избу, а сотовая вышка носит имя Леонида Шарохи, - такие села будут жить и прославлять Голышмановский район и Тюменскую область", - подчеркнул он.

Ранее мобильной связи в деревне не было. Для выхода в интернет жители пользовались публичной точкой WI-FI-доступа компании "Ростелеком".

Жительница Земляной Елена Куликова живет в деревне уже 40 лет. Она рассказала, что еще год назад для звонка родным ей приходилось бежать в магазин, потому что связь ловилась только там.

"Платежи тоже не удавалось проводить, однажды из-за некачественной связи у меня даже заблокировали банковскую карту – вовремя не ввела код – бегала до магазина, чтобы его получить. С новой вышкой жизнь изменилась, теперь могу общаться с родными прямо из дома и даже по видеосвязи", - поделилась Елена.

Теперь вышка имени Леонида Шарохи позволяет всем селянам быстро и без проблем выкладывать в интернет видео, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения бизнеса и получения муниципальных услуг.

Напомним, Леонид Шароха - уроженец Голышмановского района. Он был ведущим солистом Омского государственного народного хора, носил звание заслуженного артиста России, побывал с гастролями в 47 странах.

Инна Кондрашкина