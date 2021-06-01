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В Голышманово установили арт-объект в честь артиста Леонида Шарохи

Общество, 18:20 12 июня 2021

издательский центр "Голышмановский вестник" | Фото: издательский центр "Голышмановский вестник"

Презентация нового арт-объекта состоялась в Голышманово, сообщает издательский центр "Голышмановский вестник".

Возле детской школы искусств появилась лавочка, на которой расположился бронзовый Леонид Шароха с балалайкой. Церемония оказалась очень трогательной для дочери артиста Надежды Казак(на фото).

"Радует, что земляки моего отца прославляют его имя и сохраняют память о нем. Куда бы он ни приезжал с гастролями, он всегда говорил: Я – голышмановский. Он всегда подчеркивал связь со своей малой родиной. Мне хочется поклониться, каждому голышмановцу в благодарность, за-то как они хранят память о моем отце", - поделилась Надежда Казак.

Идея создания арт-объекта появилась сразу после проведения первого "Шарохинского фестиваля". Рядом с арт-объектом стоит пюпитр, но вместо нот слова Леонида Шарохи о Голышмановской земле из книги "Пока крутятся колеса". Рядом со словами есть QR-код, сканируя можно прочесть биографию певца. У нового арт-объекта уж появилась своя традиция.

"Куда бы не поехал Леонид Шароха, он брал с собой балалайку ее мы считаем главным символом. Поэтому теперь перед экзаменами или перед конкурсами воспитанникам достаточно прикоснуться к балалайке и все пройдет успешно", - рассказала директор Голышмановской школы искусств Ирина Ларионова.

Напомним, Леонид Шароха - Уроженец Голышмановского района. Он был ведущим солистом Омского государственного народного хора, носил звание заслуженного артиста России.

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# Голышманово

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18:20 12.06.2021В Голышманово установили арт-объект в честь артиста Леонида Шарохи