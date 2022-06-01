Заключительный концерт фестиваля "Музыкальная экспедиция" прошел в Тобольске в День города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Невероятную атмосферу Тобольска отметил российский виолончелист, инициатор и соавтор фестиваля "Музыкальная экспедиция" Борис Андрианов.

25 июня на сцене у Тобольского кремля состоялся заключительный концерт фестиваля, который стал настоящим подарком жителям ко Дню города.

"Я впервые в Тобольске и восхищён им - прекрасная погода, лето и много музыки. Атмосфера здесь изумительная", - отметил он.

Говоря о фестивале "Музыкальная экспедиция", Борис Андрианов добавил, что он позволяет музыкантам играть для тех людей, кто не имеет возможности живьём послушать великую музыку. А слушатели, приезжая на концерты, могут насладиться видами природы или архитектурными памятниками.

"Мы путешествуем по труднодоступным местам вместе с лучшими музыкантами и играем там, где эта музыка ещё не звучала. С 2014 года ездили по Владимирской области, с 2021 года - по всей стране. Были в Хакасии, Самарской и Владимирской областях, сейчас после Тюменской области поедем в Абакан", - рассказал Борис Андрианов.

Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Алексей Карабанов также отметил особую атмосферу площадки фестиваля.

"Тобольск - действительно удивительное место. Сегодня здесь звучит особая музыка. Радует атмосфера, настроение, солисты, которые вдохновляют, особое творческое волнение и отношение", - отметил он, общаясь с журналистами.

Директор областного департамента культуры Елена Майер напомнила, что фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" стал частью масштабного мероприятия "Лето в Тобольском кремле".

"Тринадцатый по счету фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходит с 23 июня по 2 июля. Он станет уникальным по своему масштабу, длительности и наполненности. Мы даём десять концертных программ в Тюмени и Тобольске. А "Музыкальная экспедиция" включала концерты в Заводоуковске, поселках Винзили и Московский Тюменского района. Таким образом, география музыкального мероприятия расширяется. Более того, в выступлениях участвуют как тюменские коллективы, так и приглашенные артисты из других городов. Ожидаем, что в общем все фестивальные программы посетят не менее 10 тысяч человек", - отметила она в интервью "Тюменской линии".

Елена Майер выразила уверенность, что и в 2023 году фестиваль "Лето в Тобольском кремле" будет не менее масштабным.

Любовь Голышева