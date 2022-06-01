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Клип с красивыми видами Тобольска сняли к юбилею города

Общество, 17:23 24 июня 2022

скриншот видео Центра искусств и культуры Тобольска | Фото: скриншот видео Центра искусств и культуры Тобольска

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Клип с красивыми видами города на песню "Тобольский кремль" сняли в Тобольске к празднованию 435-летия.

Над видео работали артисты Центра искусств и культуры. "Композитор, поэт и руководитель ансамбля "Контрасты" Татьяна Панкина написала прекрасную песню "Тобольский кремль". Ансамбль "Контрасты" с помощью специалистов центра Максима Ситченкова, Романа Шалабина записали аранжировку и сделали фонограмму. Видеооператор Эмиль Баширов совместно со мной снял видеоклип на песню, чтобы как можно больше людей в Тобольске и далеко за его пределами увидели, как прекрасен наш город и какая большая и великая первая столица Сибири", — рассказала специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова.

На кадрах можно увидеть главные достопримечательности города, реки и Красную площадь, в частности, снятые сверху.

Напомним, юбилей города состоится 25 июня. К празднику подготовлена обширная программа. В завершении на сцене на Красной площади выступит Олег Газманов. В 23 часа запланирован запуск фейерверков.

Инна Пахомова

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# День города , музыка , песни , Тобольск

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