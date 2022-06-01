Воспитанники ФК "Тюмень" сыграют дома с "Иртышом" из Омска

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Далее в сюжете 30 собаководов из Тюмени и Тюменского района выведут своих питомцев на областной чемпионат

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" 2007 года рождения проведут второй домашний матч Юношеской лиги и сыграют с омским "Иртышом" 26 июня, сообщает пресс-служба команды.

Гости всего на одно очко отстают от хозяев, занимая четвертое место в группе "Сибирь". В прошлом сезоне в региональном первенстве страны эти коллективы играли в Тюмени и тогда верх взяли хозяева – 2:1.

Интриги к воскресному противостоянию добавляет тот факт, что главный тренер хозяев Сергей Ткачёв ранее больше 15 лет работал как раз в Омске.

Матч "Тюмень" - "Иртыш" пройдет на главном поле стадиона "Геолог" и начнется в 15 часов, вход – бесплатный. Увидеть игру можно будет в прямом эфире "Триколора" на канале "Наш спорт 6".