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Воспитанники ФК "Тюмень" сыграют дома с "Иртышом" из Омска

Спорт, 16:39 24 июня 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

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Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" 2007 года рождения проведут второй домашний матч Юношеской лиги и сыграют с омским "Иртышом" 26 июня, сообщает пресс-служба команды.

Гости всего на одно очко отстают от хозяев, занимая четвертое место в группе "Сибирь". В прошлом сезоне в региональном первенстве страны эти коллективы играли в Тюмени и тогда верх взяли хозяева – 2:1.

Интриги к воскресному противостоянию добавляет тот факт, что главный тренер хозяев Сергей Ткачёв ранее больше 15 лет работал как раз в Омске.

Матч "Тюмень" - "Иртыш" пройдет на главном поле стадиона "Геолог" и начнется в 15 часов, вход – бесплатный. Увидеть игру можно будет в прямом эфире "Триколора" на канале "Наш спорт 6".

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