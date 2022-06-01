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30 собаководов из Тюмени и Тюменского района выведут своих питомцев на областной чемпионат

Экономика, 16:50 24 июня 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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Около 30 собаководов из Тюмени и Тюменского района примут участие в областном чемпионате по спортивно-прикладному собаководству 25 и 26 июня. На базе центра "Аванпост" они продемонстрируют свои навыки в различных дисциплинах дрессировки собак, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Это традиционные соревнования, в которых принимают участие самые разнообразные породы собак: от ротвейлеров до бельгийских и немецких овчарок. Для новичков у нас есть внеконкурсная программа с дисциплиной "собака-компаньон". Участники, продемонстрировавшие высокие результаты, смогут в следующем сезоне отправиться на чемпионат России", - сказал президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.

В первый день участников ждет двоеборье, в которое входит общий курс дрессировки и выступление в дисциплине "защитно-караульная служба". Во второй день собаководы и их питомцы посоревнуются в служебном троеборье, послушании, защитной службе. Вне конкурсной программы выступят гости из Челябинска и Екатеринбурга.

Победителям и призерам вручат кубки, медали, полезные призы.

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# собаководство

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