В Тюменской области вертолетным сообщением обеспечены 19 труднодоступных сел и деревень

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19 труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов Тюменской области обеспечены надежным вертолетным сообщением. Его необходимость вызвана отсутствием другого альтернативного транспортного сообщения.

В 2022 году для сокращения срывов рейсов и повышения безопасности полетов самолеты АН-2 заменили на вертолеты Ми-8. При формировании маршрутной сетки учитывается мнение местных жителей.

В 2022 году маршрутная сеть предусматривает выполнение почти 300 рейсов с прогнозным объемом перевозок почти 10 тыс. пассажиров, что на 7% больше, чем в 2021 году. По итогам 2022 года при необходимости будут скорректированы планы по маршрутной сети и количеству рейсов на 2023 год.

Любовь Голышева