Олег Газманов выступит на Красной площади в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Народный артист России Олег Газманов выступит на Красной площади в День города в Тобольске 25 июня.

"Это подарок городу от компании СИБУР. Певец выступит с 22 до 23 часов. На 23 часа запланирован запуск фейерверков", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Анастасия Ионина.

Все праздничные мероприятия откроются в Тобольске с общегородского костюмированного шествия в 11 часов. Его участники пойдут по ул. Семена Ремезова. Здесь будут тематические микроколонны: "Тобольск сказочный", "Тобольск художественный" и другие.

"Принять участие в нем могут организации и жители, подав заявки. Любой человек может выбрать одну из понравившихся микроколонн, взять атрибутику, надеть костюм и присоединиться к шествию. Построение — с 10 до 10 часов 45 минут. В 11 часов мы стартуем до Красной площади", — добавила Анастасия Ионина.

В 12 часов на главной сцене начнется открытие Дня города. В программе — выступление местных коллективов, концертная программа "Тобольск многонациональный".

Инна Пахомова