"БиблиоАрт. ШоуБум" в Тюмени будет работать на четырех площадках

| Фото: "БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства" во ВКонтакте | Фото: "БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства" во ВКонтакте

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VI фестиваль литературы и искусства "БиблиоАрт. ШоуБум" состоится на площади у Тюменской областной научной библиотеки 17 июня с 17 до 20 часов. В этом году будут работать четыре площадки, сообщают организаторы.

Тюменцев ждут на "АРТ-концерте", "АРТ-детстве", "АРТ-творчестве" и "АРТ-развлечении". Также на открытии пройдут мастер-классы по домовой резьбе, плетении лука в косы и другие.

Посещение всех площадок бесплатное.