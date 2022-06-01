Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе просветительской премии "Знание"

| Фото: музей им. Словцова ВКонтакте | Фото: музей им. Словцова ВКонтакте

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Заявки на участие в просветительской премии "Знание" примут от жителей Тюменской области до 17 июля (включительно) на сайте premiya.znanierussia.ru. Подать заявку может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность, сообщают организаторы.

Лучших просветителей определят в 13 номинациях: "За общий вклад в просвещение", "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии", "За лучший просветительский фильм", "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", "За лучшее просветительское мероприятие", "За лучшую просветительскую книгу", "За вклад в просвещение в сфере "История", "За просветительскую деятельность в школе", "За просветительскую деятельность в вузе и ссузе", "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и бизнес", "За вклад в просвещение в сфере "Социальная ответственность", "За вклад в просвещение в сфере "Новые горизонты" и "За общий вклад в просвещение" по версии слушателей.

Всего будут определены 22 лауреата.

Просветительская премия "Знание" учреждена в 2021 году для признания достижений отечественных деятелей в сфере просвещения.

Церемония вручения премии состоится в декабре. В 2021 году премия собрала свыше 3 тыс. заявок из 80 регионов России.