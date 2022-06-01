Актеры из Тюмени поборются за участие в лаборатории международного кинофестиваля

| Фото: sverdlovskfilmstudio.com | Фото: sverdlovskfilmstudio.com

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Актеры из Тюмени могут подать заявку участие в профессиональной лаборатории в Екатеринбурге с 13 по 15 августа.

Это первое в России мероприятие подобного формата. Оно пройдет в рамках Международного фестиваля кинодебютов "Одна шестая". Как сообщают организаторы, они готовы полностью покрыть расходы на проезд и проживание авторам 5 лучших заявок.

Всего в лаборатории смогут принять участие 80 человек.

Отправить заявку можно по ссылке

Заявки оценят по видеоматериалам и мотивационному письму. Дедлайн – 17 июня. Образовательная программа для прошедших отбор бесплатна. Подтверждение о зачислении в группу придет не позднее 14 июля.

Спикерами станут кастинг-директора Ирина Лаврентьева, Татьяна Хречкова, Елизавета Шмакова, актёр и режиссёр Евгений Сангаджиев, CEO кастинг-платформы Casting Place Роман Власов, кинообозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина, СЕО агентства талантов StarTalent и президент гильдии кастинг-директоров РФ Рита Ленских, президент гильдии актёрских агентов Марина Карнаева.

Участники лаборатории отработают навыки, необходимые на киноплощадке, презентуют себя специалистам отрасли и запишут профессиональную видеовизитку.

Добавим, I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа 2022 года. В конкурсной программе международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют".

Актерская лаборатория станет частью масштабной деловой программы с участием профессионалов киноиндустрии Евразийского континента.