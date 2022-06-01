Участники железнодорожного тура "В Сибирь" прибудут в Тюмень в День России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй железнодорожный тур "В Сибирь", в который входят города Тюменской области, стартует 10 июня. Туристический поезд отправится от Казанского вокзала Москвы в 20 часов 50 минут по местному времени.

Тур рассчитан на шесть дней и пять ночей. За это время туристы посетят четыре города - Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь.

В Казань они прибудут 11 июня. Опытные гиды покажут знаковые места города и проведут пешеходную экскурсию в музей-заповедник "Казанский Кремль". Также туристы попробуют блюда национальной татарской кухни.

12 июня, в День России, поезд приедет в Тюмень. Путешественникам предложат два варианта отдыха. Одна группа туристов побывает на обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Тюмени с прогулкой по набережной. Затем они отправятся на экскурсию "Черное золото Сибири", где попробуют себя в роли нефтяников, узнают, как появилось "черное золото" в Сибири и отведают уху "с нефтью". Второй вариант предполагает посещение села Покровское и уникального частного музея Распутина. Кроме того, желающие смогут прогуляться по центру Тюмени и посетить термальный СПА курорт "Лето-лето".

Следующей остановкой туристического поезда станет Тобольск. Сюда туристы прибудут утром 13 июня. В программе - посещение туристского комплекса Абалак и Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря, экскурсии на фабрику художественных косторезных изделий и в дом семьи Императора Николая II, прогулка по территории Кремля, Базарной площади и тематического парка "Тобол".

14 июня туристы прибудут в Пермь, а уже 15 июня железнодорожный тур завершится в Москве.

Добавим, железнодорожный круиз "В Сибирь" – это важный проект, реализованный при поддержке Ростуризма компанией РЖД-тур. Его пилотный запуск был произведен с 5 по 10 марта. Старт третьего железнодорожного круиза запланирован на 8 июля.

Любовь Голышева