Тюменцы делают снимки у автомобиля фестиваля "Лови волну"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Автомобиль фестиваля "Лови волну" курсирует по улицам Тюмени 25 июня. На остановках горожане фотографируются в морской фотозоне и принимают участие в розыгрыше колонки "Яндекс. Станция".

На площади у технопарка тем, кто фотографируется в фотозоне с доской для серфинга, спасательным кругом и другими предметами, связанными с морем, вручают шоколад с логотипом фестиваля и QR-кодом.

По словам руководителя медиацентра молодежной политики Тюменской области Валери Ивановой, сегодня организаторы зазывают людей на фестиваль "Лови волну", который состоится завтра. Будут мастер-классы и спортивные игры, выступления артистов. Полную афишу можно посмотреть на Moi-portal.ru. Фестиваль пройдет у реки, у "Конторы пароходства".

Имя победителя объявят 27 июня в сообществе медиацентра во ВКонтакте. Обладателя "Яндекс.Станции" выявят рандомно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 16 до 17 часов автобус будет стоять у нулевого километра Тюмени на Цветном бульваре. Его поставят со стороны ЦУМа.

Напомним, фестиваль молодежных команд Тюменской области "Лови волну" пройдет 26 июня с 16 до 22 часов. Жители региональной столицы примут участие в викторинах, спортивных состязаниях и мастер-классах, посмотрят выступления артистов.

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Инна Пахомова