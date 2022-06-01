Ялуторовск отмечает 363-й день рождения
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Жители Ялуторовска отмечают 363-летие со дня основания города 25 июня. В программе праздника — творческие и спортивные мастер-классы, интерактивы и выставки на 15 площадках.
Главным событием нынешнего Дня города станет гастрономический фестиваль "Битва блинопеков. Идем на рекорд!". Городские сообщества объединятся, чтобы перевернуть самый гигантский блин и попасть в Книгу рекордов России.
На концерте в честь дня города выступят рэпер Homie, Минск, солист группы "Фристайл" Сергей Дубровин, Москва, шоу-балет "Феномен - А", Екатеринбург и другие.
Праздничный фейерверк прогремит в 23 часа.