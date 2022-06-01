Тюменцев учат безопасно ездить на электросамокатах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Управлять электросамокатами бесплатно учат жителей Тюмени в школе вождения, которая действует на площади у технопарка.

"Наша школа работает второй день. Тюменцы интересуются площадкой, особенно люди постарше. Молодежь-то давно знает, как управлять электросамокатом. Вчера обучили около 40 человек – много взрослых, пенсионерок. Пожилые люди были в восторге, им очень понравилось, обещали привести к нам подруг", – поделился администратор площадки кикшеринга Whoosh Никита.

Заинтересованным рассказывают о режимах, о том, где можно ездить, на что нужно обратить внимание при езде. Также специалисты объясняют, как правильно пользоваться приложением.

После обучения тюменцы могут 20 минут бесплатно покататься для отработки практических навыков.

На электросамокате может ездить только один человек. Не следует кататься в нетрезвом виде и выезжать на проезжую часть, подчеркнул Никита.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка Надежда опробовала езду на самокате впервые. "Шли с подругой мимо, увидели, заинтересовались, решили, а почему бы не попробовать. Обучение несложное, потом можно сразу встать за руль. Мне понравилось. Это как велосипед, только не надо крутить педали. Теперь уже не страшно. Всегда хотелось попробовать. Классно, немного адреналина даже", – поделилась впечатлениями горожанка.

Школа вождения электросамокатов проработает 25 июня до 21 часа. 26 июня – последний день. Прийти на занятие тюменцы могут с 14 часов до 21 часа в любое время.

"Школу вождения электросамокатов" организовал российский сервис кикшеринга Whoosh совместно с администрацией Тюмени.

Инна Пахомова