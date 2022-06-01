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Тюменцев познакомили с деятельностью молодежных сообществ на фестивале "Лови волну"

Общество, 17:24 26 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители молодежных сообществ региона познакомили тюменцев со своей деятельностью на фестивале "Лови волну" у мультицентра "Контора пароходства" 26 июня. Событие приурочено ко Дню молодежи.

Площадка возле молодежного пространства поделена на локации: "Шторм", "Штиль", "Чистые воды" и другие. События в рамках фестиваля развернулись и внутри мультицентра. Здесь посетители могут побывать на выставке или проверить свои знания на гик-квизе от Интеллектуального движения Тюменской области.

"День молодежи, наверно, самый главный праздник для тех, кто приходит в "Контору пароходства", "Космос" и другие открытые пространства. Лидеры, которые ведут деятельность в мультицентре, ставят спектакли, открывают выставки, – это огромное количество людей. Именно поэтому мы назвали фестиваль "Лови волну", бурлящая молодежная энергетика рисуется с сегодняшней набережной. Здесь представлены все виды деятельности, какие только есть", – рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

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На главной сцене выступили артисты, команда "Студенческой весны", кураторы сообществ, "Шиз-оркестр "Каша" из Самары с кавер-версиями популярных песен. Возрастное ограничение: 12+.

В локации "Чистые воды" тюменцам предлагали принять участие в кастомизации вещей. "Мы предоставляем шоперы, на которых тюменцы рисуют красками по ткани. Она не смывается, не отстирываются. У нас есть трафареты для тех, кто боится начать рисовать. Посыл, который мы закладываем: можно использовать старую одежду, сделать ее дизайнерской, подарить вещам новую жизнь", – рассказала художник-кастомайзер Виктория Хэно.

В локации "Штиль" тюменцы смогли погрузиться в себя, попробовать себя в театральных перформансах. В шатре за парковкой события организовали представители молодежного театрального центра "Космос".

Отметим, похожие события под эгидой "Лови волну" 26 июня организуют сотрудники мультицентров "Моя территория" в Ишиме и Тобольске.

Инна Пахомова

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# День молодежи , Контора пароходства , молодежные проекты

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