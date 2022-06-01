"Раскраски для взрослых" напомнили тюменцам о вреде курения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Увидеть, как курение влияет на здоровье человека, могут тюменцы на интерактивной фотовыставки "Раскраски для взрослых". Она открылась на организованном ко Дню молодежи фестивале "Лови волну" на набережной в Тюмени 26 июня.

Посмотреть экспозицию можно в большом шатре напротив сцены. "Это интерактивная фотовыставка с элементами дополненной реальности. В проекте мы говорим о вреде курения, отношении курильщиков к себе и окружающим", – сказал автор идеи Антон Кокин, ранее победивший в грантовом конкурсе "Моя идея".

Выставка включает в себя пять работ. Каждая иллюстрирует ту или иную ситуацию, связанную с курением. При наведении камеры телефона на фотографию зритель может увидеть альтернативный вариант развития ситуации и статистику.

Антон Кокин провел экскурсию по своим работам вместе с приглашенным экспертом – психиатром-наркологом Натальей Пакишевой, которая давала комментарии к снимкам.

Эксперт навела камеру на портрет молодого человека, и на экране его лицо изменилось: зубы приобрели желтоватый оттенок, кожа стала серой. "Здесь мы видим воздействие вредных веществ, которые выделяются с табачным дымом, на организм. Они оседают на слизистой оболочке, на зубах. У детей вдобавок страдают органы слуха. Желтеют зубы, кожа, слизистая оболочка становится бледной из-за того, что никотин сужает сосуды. Капилляры повреждаются безвозвратно. Плюс ко всему страдают десны, возникает пародонтоз, зубы просто не удерживаются в десне", – прокомментировала нарколог.

Отметим, фестиваль "Лови волну" проходит на тюменской набережной и в "Конторе пароходства" 26 июня до 22 часов. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова