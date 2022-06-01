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В столетнем храме Серафима Саровского в Упоровском районе восстанавили две уцелевшие фрески

Общество, 10:37 27 июня 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

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Уцелевшие настенные композиции "Явление ангела женам-мироносицам" и "Воскресение Христово" восстановили в церкви Серафима Саровского в с. Суерка Упоровского района, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Специалистом комитета в рамках программы проверок выехали на объект и проконтролировали работы.

В храме также провели работы по созданию орнаментов, мраморовок, настенной живописи. Созданием новодельной росписи занимались тобольские реставраторы - иконописцы.

В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области отметили, что летом прошлого года завершена реставрация самой церкви, начатая в 2019 году. За это время восстановили фасады, главки, шатры, обновили все инженерные коммуникации.

Церковь Серафима Саровского в с. Суерка Упоровского района построена в 1902–1914 годах.

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

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# реставрация , храм

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