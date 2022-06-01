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В Тобольске в водонапорной башне появятся смотровая площадка и центр креативных индустрий

Общество, 09:07 27 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Смотровую площадку и центр креативных индустрий разместят в водонапорной башне на Красной площади в Тобольске. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Завершаем проектную документацию по созданию первой смотровой площадки, которая будет располагаться на Красной площади перед кремлем. Речь идет о водонапорной башне, которую мы приспосабливаем под площадку и центр креативных индустрий", — поделился он.

Кроме того, завершается работа над проектной документацией по созданию пространства, которое объединит ремесленников, творческих людей под одной крышей. Мастера смогут реализовывать свои инициативы и одновременно делиться работами и навыками с туристами. "В этом и есть смысл, когда гости приезжают к нам, им, наверное, не столько интересно что-то купить в лавке, а увлекательней посмотреть, пощупать, попробовать вместе что-то сделать. Речь идет об изделиях из кости, дерева, металла, стекла. Этот проект важен для нас, он уже на высокой стадии реализации", — добавил Максим Афанасьев.

Глава города рассказал, что сейчас идет работа в направлении градостроительной и практической связки Верхнего и Нижнего посада, которая увеличит протяженность туристического маршрута. В 2022 году обновляют набережные рек Курдюмка и Слесарка, чтобы создать пешеходный маршрут в историческом месте.

Также в планах — открытие отреставрированного здания богадельни на пер. Розы Люксембург. В нем планируют разместить первый туристическо-информационный центр города. Об этом власти города обещают подробнее рассказать позднее.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , Тобольск

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