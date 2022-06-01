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Со скульптором Николаем Распоповым встретился Александр Моор на открытии Аптекарского сада в Тобольске

Общество, 16:39 24 июня 2022

Александ Моор в Telegram | Фото: Александ Моор в Telegram

Со знаменитым земляком, скульптором и заслуженным художником Российской Федерации Николаем Распоповым встретился глава региона в Тобольске.

Об этом Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале. Специально для парка в Тобольске Николай Распопов создал скульптуру "Первенец" - символ семьи, семейных ценностей.

Новый памятник расположен у детской площадки в Аптекарском саду. "Пожелал Николаю Васильевичу здоровья и создать еще много замечательных произведений", - рассказал губернатор.

Александ Моор в Telegram | Фото: Александ Моор в Telegram

Напомним, Аптекарский сад открыли после реконструкции в Тобольске 24 июня. Теперь это современная зона отдыха площадью 5,85 га с новыми локациями и арт-объектами.

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# Александр Моор , аптекарский сад , Николай Распопов , Тобольск

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